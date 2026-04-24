Россиянин заплатил пенсионеру кровью за мятые цветы

В Партизанске 74 летний пенсионер выстрелил в соседа из самострела из-за цветов

В Партизанске задержали 74-летнего пенсионера, обвиняемого в покушении на 40-летнего соседа. Об этом в своем Telegram-канале сообщает краевая прокуратура.

По данным следствия, 23 апреля около дома № 19 по улице Сосновой в селе Авангард у мужчин случился конфликт из-за повреждения цветов на клумбе. Пенсионер достал самодельное огнестрельное оружие и выстрелил в грудь оппонента. Полагая, что противник расстался с жизнью, пожилой мужчина покинул место преступления, но сосед, несмотря на потерю крови, смог выжить.

Пожилого любителя цветов задержали, возбуждено уголовное дело.

