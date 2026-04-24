Российские хакеры уличили украинских спасателей в помощи ВСУ

Shot: Российские хакеры взломали систему управления ДСНС Харьковской области

Российские хакеры уличили сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ДСНС) Харьковской области в помощи Вооруженным силам страны (ВСУ). Как сообщает Shot, активистам из группировки PalachPro удалось взломать систему управления ведомства.

«Судя по взломанным данным, руководители сделали из мирной системы для помощи населению военную структуру — харьковские спасатели сейчас активно ездят в районы боевых действий», — говорится в публикации.

Уточняется, что взломщики получили доступ к личным данным более ста офицеров, в том числе к номерам телефонов и электронным адресам. Помимо этого, хакеры завладели перечнем техники, используемой харьковскими спасателями. Выяснилось, например, что в их распоряжении сейчас лишь малая часть парка, поскольку большинство машин «находятся в плачевном состоянии».

Ранее стало известно, что хакеры взломали сотни аккаунтов чиновников с Украины и из стран НАТО. Речь идет о 284 адресах электронной почты, доступ к которым преступники получили в период с сентября 2024 года по март 2026 года.