Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:43, 24 апреля 2026

Российские хакеры уличили украинских спасателей в помощи ВСУ

Shot: Российские хакеры взломали систему управления ДСНС Харьковской области
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Vitalii Hnidyi / Reuters

Российские хакеры уличили сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ДСНС) Харьковской области в помощи Вооруженным силам страны (ВСУ). Как сообщает Shot, активистам из группировки PalachPro удалось взломать систему управления ведомства.

«Судя по взломанным данным, руководители сделали из мирной системы для помощи населению военную структуру — харьковские спасатели сейчас активно ездят в районы боевых действий», — говорится в публикации.

Уточняется, что взломщики получили доступ к личным данным более ста офицеров, в том числе к номерам телефонов и электронным адресам. Помимо этого, хакеры завладели перечнем техники, используемой харьковскими спасателями. Выяснилось, например, что в их распоряжении сейчас лишь малая часть парка, поскольку большинство машин «находятся в плачевном состоянии».

Ранее стало известно, что хакеры взломали сотни аккаунтов чиновников с Украины и из стран НАТО. Речь идет о 284 адресах электронной почты, доступ к которым преступники получили в период с сентября 2024 года по март 2026 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сосед России получит возможность за раз уничтожить 360 тысяч жителей Санкт-Петербурга

    В России арестовали Слепакова

    Сразу три аэропорта Северного Кавказа ввели ограничения

    Названы главные покупатели российской пшеницы

    Захарова назвала неучем Зеленского

    Испанские военные сбросили с самолета внедорожник за полмиллиона евро

    Иран возобновит международные рейсы

    Украина направила «Писюны» против российских «Гераней»

    Ди Каприо отправил неожиданный подарок посмеявшейся над ним актрисе

    Минобороны отчиталось об уничтожении американской техники в зоне СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok