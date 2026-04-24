Солдаты ВСУ избили мужчину и угнали его автомобиль вместе с находящейся в нем женщиной

В Сумской области военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) избили мужчину и угнали его автомобиль вместе с находившейся в нем женщиной. Об инциденте рассказал военный эксперт Андрей Марочко в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

Солдаты остановили гражданский автомобиль неподалеку от населенного пункта Белополье. По грунтовой дороге машина двигалась в сторону административной границы Курской области. Они грубо вытащили мужчину из автомобиля мужчину и женщину. Один из военных начал избивать мужчину, в это время женщина встала перед другим солдатом на колени.

«Покалечив и избив мужчину, "захысныкы" ("защитники" — прим. «Ленты.ру») угнали автомобиль, забросив в него женщину. Следует отметить, что это не единичный случай. В распоряжении наших разведорганов есть ряд зафиксированных фактов преступной деятельности боевиков», — написал Марочко.

Он отметил, что в последнее время военнослужащие ВСУ все чаще применяют противоправные действия в отношении местного населения в этом районе. С начала апреля солдаты стали более жестокими.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ перебросило в Сумскую область бывших заключенных.