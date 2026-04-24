США предложили Ирану выбор

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:57, 24 апреля 2026Мир

Хегсет: Иран может сделать мудрый выбор и сесть за стол переговоров
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Иран может сделать мудрый выбор и сесть за стол переговоров. Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет, сообщает Sky News.

«Выбирайте мудро за столом переговоров. Все, что им [Ирану] нужно сделать, это отказаться от ядерного оружия осмысленным и поддающимся проверке образом. Иначе они могут увидеть, как хрупкое экономическое положение их режима рушится под неумолимым давлением американской мощи», — сказал он.

По словам главы американского военного ведомства, Иран никогда не получит ядерную бомбу. Он также повторил слова президента США Дональда Трампа и подчеркнул, что при блокаде Ормузского пролива время не на их стороне.

Ранее Хегсет заявил, что армия США должна получать Нобелевскую премию мира каждый год. Он подчеркнул, что ВС США являются гарантом безопасности не только Соединенных Штатов, но и множества людей в мире.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok