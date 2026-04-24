10:52, 24 апреля 2026Россия

Стали известны подробности о состоянии врача в Махачкале после нападения мужчины с ножом

Майя Назарова

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

Состояние врача-хирурга в Махачкале, который пострадал после нападения мужчины с ножом, остается стабильно тяжелым. Такие подробности стали известны РИА Новости.

В пресс-службе медучреждения отметили, что угрозы для жизни доктора сейчас нет.

До этого сообщалось, что мужчина с ножом ворвался в больницу и напал на врачей в Махачкале. В результате пострадали хирург и травматолог. Предположительно, преступник разозлился из-за того, что его родственнику вовремя не оказали помощь, после чего достал нож и нанес удары. Позднее информация о родственниках не подтвердилась.

Очевидцы рассказали, что нападавший вел себя неадекватно. После задержания он признался, что употреблял наркотические вещества. Подозреваемым оказался 32-летний уроженец селения Тлярата Гумбетовского района.

