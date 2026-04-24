01:06, 24 апреля 2026Россия

Стало известно о критическом состоянии одного из пострадавших врачей в Махачкале

Один из пострадавших врачей в Махачкале находится в критическом состоянии
Марина Совина

Состояние одного из врачей после нападения в больнице в Махачкале критическое, он находится в реанимации. Об этом сообщила руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева в Telegram.

«К счастью — погибших нет! Состояние одного из врачей критическое, он в реанимации, и за его жизнь борются врач», — написала она.

Вечером 23 апреля неизвестный с ножом ворвался в больницу и напал на трех врачей в Махачкале. Предварительно россиянин разозлился из-за того, что его родственнику вовремя не оказали помощь, после этого он достал нож и нанес удары. В результате пострадали хирург и двое ортопедов. В больнице уточнили, что родственников нападавшего в медучреждении не было.

