Стало известно о визите главы МИД Ирана в Москву

IRNA: Глава МИД Ирана Аракчи посетит Россию, Оман и Пакистан

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи посетит Россию, Оман и Пакистан в ходе поездки, которая стартует 24 апреля. Об этом сообщает агентство IRNA.

«Цель этого визита — провести двусторонние консультации и обсудить текущие события в регионе, а также последние новости о войне, развязанной Соединенными Штатами и израильским режимом против Ирана», — сообщается в публикации.

Ранее Аракчи провел переговоры с высокопоставленными представителями Пакистана о возможном прекращении огня и перемирии с США.

14 апреля стало известно, что США и Иран могут провести новый раунд переговоров в Исламабаде в конце этой или в начале следующей недели.