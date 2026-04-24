16:43, 24 апреля 2026Мир

Стало известно о визите главы МИД Ирана в Москву

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи посетит Россию, Оман и Пакистан в ходе поездки, которая стартует 24 апреля. Об этом сообщает агентство IRNA.

«Цель этого визита — провести двусторонние консультации и обсудить текущие события в регионе, а также последние новости о войне, развязанной Соединенными Штатами и израильским режимом против Ирана», — сообщается в публикации.

Ранее Аракчи провел переговоры с высокопоставленными представителями Пакистана о возможном прекращении огня и перемирии с США.

14 апреля стало известно, что США и Иран могут провести новый раунд переговоров в Исламабаде в конце этой или в начале следующей недели.

    Последние новости

    Самопровозглашенное государство признали террористическим в России

    В Кремле рассказали об отношении к Жириновскому

    Набиуллина пообещала не навязывать цифровой рубль

    Новая ускоренная система въезда в Европу привела к хаосу в аэропортах

    США предложили Ирану выбор

    Этническая группировка поставляла людей на СВО

    Подросток напал на футболиста с отверткой ради пиццы

    Российская синхронистка-чемпионка объявила о переходе в бобслей

    Спрятанные в сундуке тела привели к россиянину

    Выпуск Т-90 в Индии назвали проблемой для России

    Все новости
