Стало известно об атаке БПЛА на Киев

ВС России нанесли удары дронами по целям в Киеве

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали цели, находящиеся в Киеве. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«"Герани" бьют по целям в Киеве. С мест взрывов поднимаются столбы дыма», — отмечается в сообщении.

21 апреля Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный удар по объектам в шести областях Украины. В частности, речь идет об объектах противника в Харьковской, Сумской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской и Черниговской областях.

Также 23 апреля начальник отделения планирования и противодействия Войск беспилотных систем (БПС) группировки войск «Север» с позывным Карта сообщил, что российские военные с начала апреля уничтожили в Харьковской области более 100 складов Вооруженных сил Украины (ВСУ).