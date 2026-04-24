16:17, 24 апреля 2026

Стилист объяснила смысл галстука с крысами у топ-менеджера Банка России

Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: пресс-служба «Банка России»

Стилистка Вероника Баженова объяснила смысл галстука с крысами у топ-менеджера Банка России Алексея Заботкина. Ее комментарий приводит MK.RU.

По словам эксперта, данный аксессуар выбивается из строгого протокола, однако не выглядит вульгарно или вызывающе. «Цвет спокойный, сдержанный, рисунок мелкий. Издалека воспринимается как обычный голубой галстук с мелким принтом. Только при ближайшем рассмотрении можно разглядеть крыс», — отметила она.

В то же время специалистка назвала вещь забавной деталью, но указала, что подобное изделие обычно выбирают уверенные в себе люди, которые занимают серьезную позицию. При этом формально аксессуар находится на грани уместности, но не переступает ее. «Да, символ крысы может вызывать разные ассоциации, особенно в финансовой сфере, поэтому реакция публики понятна. Но с точки зрения одежды до скандала тут далеко, такой галстук скорее забавная деталь», — пояснила Баженова.

Ранее в апреле сообщалось, что Заботкина заметили в галстуке с довольными крысами.

