Тамара Гвердцители назвала четыре любимых страны

Гвердцители призналась, что любит выступать в США, Грузии, Израиле и России

Певица Тамара Гвердцители порассуждала о сходстве между поклонниками из разных стран. Интервью с артисткой опубликовал RTVI, запись доступна на YouTube.

Гвердцители подчеркнула, что у каждой публики есть своя энергетика. По словам певицы, ее особенно тепло встречают в Грузии, России, Израиле и США. «Это мои любимые места», — призналась она.

Исполнительница отметила, что иногда публика бывает беспощадной, но часто поклонники показывают свою любовь. «Тогда ты можешь дальше творить, и на душе становится тепло от того, что ты что-то делаешь не зря», — добавила она.

Ранее Гвердцители отреагировала на слухи об отказе исполнять песни на русском языке. Артистка назвала эту информацию ложью и безумием. «Невозможно себе мой концерт представить без русских песен», — заявила она.