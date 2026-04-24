Тамара Гвердцители не сдержала слез на первом за долгое время интервью

Певица Тамара Гвердцители назвала драмой уход матери из жизни

Певица Тамара Гвердцители не сдержала слез, рассказывая об уходе матери из жизни. Первое за несколько лет интервью с артисткой опубликовал RTVI, запись доступна на YouTube.

Гвердцители призналась, что смерть матери стала для нее драмой. «Уход наших родителей — это страшное явление, потому что прерывается связь с реальностью. Хочется оставаться ребенком, той обласканной девочкой Тамрико, но это невозможно», — поделилась певица.

Матери Гвердцители Инны Кофман не стало в 2022 году в возрасте 83 лет. Известно, что она страдала от серьезных проблем с сердцем. По словам продюсера певицы Сергея Пудовкина, Гвердцители тяжело переживала случившееся и попала в реабилитационную клинику на фоне нервного срыва. По его словам, после этого артистка перестала планировать и формировать гастроли в России.