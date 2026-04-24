10:41, 24 апреля 2026

Тамара Гвердцители не сдержала слез на первом за долгое время интервью

Певица Тамара Гвердцители назвала драмой уход матери из жизни
Ольга Коровина

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Певица Тамара Гвердцители не сдержала слез, рассказывая об уходе матери из жизни. Первое за несколько лет интервью с артисткой опубликовал RTVI, запись доступна на YouTube.

Гвердцители призналась, что смерть матери стала для нее драмой. «Уход наших родителей — это страшное явление, потому что прерывается связь с реальностью. Хочется оставаться ребенком, той обласканной девочкой Тамрико, но это невозможно», — поделилась певица.

Матери Гвердцители Инны Кофман не стало в 2022 году в возрасте 83 лет. Известно, что она страдала от серьезных проблем с сердцем. По словам продюсера певицы Сергея Пудовкина, Гвердцители тяжело переживала случившееся и попала в реабилитационную клинику на фоне нервного срыва. По его словам, после этого артистка перестала планировать и формировать гастроли в России.

