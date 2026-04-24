Трамп: Режим прекращения огня между Израилем и Ливаном продлен на три недели

Президент США Дональд Трамп объявил о продлении перемирия между Израилем и Ливаном на три недели. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

«Режим прекращения огня между Израилем и Ливаном будет продлен на три недели. Я с нетерпением жду возможности в ближайшем будущем принять премьер-министра Израиля Биби Нетаньяху и президента Ливана Жозефа Ауна. Для меня было большой честью быть участником этой исторической встречи!» — говорится в публикации.

Трамп заявил, что встретился в Овальном кабинете с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, госсекретарем Марко Рубио и высокопоставленными представителями Израиля и Ливана. Соединенные Штаты намерены сотрудничать с Ливаном, чтобы помочь ему защититься от «Хезболлы», добавил глава Белого дома.

8 апреля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла самую масштабную серию ударов по всей территории Ливана. В заявлении израильские военные отметили, что атака была основана на точных разведданных и тщательно планировалась в течение нескольких недель.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что последствия войны США и Ирана можно сравнить с пандемией коронавируса из-за непредсказуемых результатов боевых действий. По словам российского лидера, вовлеченные в конфликт стороны сами не могут спрогнозировать его последствия.