22:35, 24 апреля 2026Мир

Трамп возмутился решением Верховного суда США по пошлинам

Трамп: Из-за решения ВС по пошлинам США придется вернуть $159 млрд
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Carlos Barria / Reuters

США из-за решения Верховного суда страны о незаконности импортных пошлин придется вернуть более 150 миллиардов долларов. Свое возмущение по этому поводу высказал американский президент Дональд Трамп в Truth Social.

«Люди и компании, которые десятилетиями пользовались преимуществами нашей страны, теперь должны получить обратно 159 миллиардов долларов. Все, что нужно было сделать — это произнести одну короткую фразу, что США не обязаны возвращать деньги, которые уже были выплачены, и наша страна стала бы богаче на 159 миллиардов долларов», — написал он.

Политик также задался вопросом, почему Верховный суд не смог пойти на этот шаг «ради нашей страны».

Ранее Трамп после признания импортных тарифов незаконными пообещал по-другому обыграть этот торговый инструмент. По словам американского лидера, Белый дом найдет способ обойти решение суда.

    Последние новости

    В МИД рассказали об объявленной Западом войне с Россией

    Названа дата переговоров между Ираном и США

    В Германии призвали Мерца договориться с Путиным о поставках нефти

    При столкновении автобуса с фурой в Ленобласти погиб человек

    Раскрыто отношение Трампа к главе ФБР после сообщений о его проблемах с алкоголем

    Вероятность применения Францией ядерного оружия для защиты Польши оценили

    Экс-президент Польши выступил с призывом по России

    Трамп возмутился решением Верховного суда США по пошлинам

    Украинские военкомы вышли на охоту за трактористами

    Подсчитано количество иностранных наемников в ВСУ

    Все новости
