Трамп ответил принцу Гарри на обвинения о недостаточных усилиях по Украине

Трамп: Принц Гарри не выступает от лица Британии, говоря об Украине

Президент США Дональд Трамп ответил британскому принцу Гарри на слова о недостаточных усилиях по урегулированию украинского конфликта, и заявил, что последний не выступает от имени Великобритании. Об этом пишет РИА Новости.

«Принц Гарри не выступает от имени Великобритании, это уж точно. Думаю, что я говорю за Великобританию больше, чем принц Гарри, но я признателен ему за совет», — прокомментировал он слова принца.

Ранее сын короля Великобритании Карла III в ходе своего необъявленного визита в Киев призвал не терять Украину из виду. По его словам, Украина якобы «храбро и успешно защищает восточный фланг Европы».