Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:02, 24 апреля 2026

Турист отправился на Бали, попал в аварию и раздробил глазницу

Daily Star: Турист попал в аварию на мотоцикле на Бали и сломал шею
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Ulet Ifansasti / Getty Images

Турист из Великобритании приехал с другом на Бали и попал в аварию на мотоцикле у него на глазах. Об этом стало известно Daily Star.

29-летний Эндрю Паттерсон отдыхал в компании знакомого на острове с 17 апреля. Мужчины планировали возвращаться домой 20-го числа, однако накануне вылета они арендовали транспорт и отправились ужинать. По дороге в Чангу Паттерсон резко затормозил на повороте, перелетел через руль мотоцикла и врезался в дорожный знак.

«Это сущий ад, пусть убираются домой». Почему европейцы возненавидели туристов и грозят им насилием?
28 марта 2026
Отдых на Бали в 2026 году: как добраться, где жить, чем заняться, сколько стоит тур
23 апреля 2026

Мужчина сломал нос, шею, позвоночник, раздробил глазницу и скулу на правой стороне лица, а также получил черепно-мозговые травмы. Теперь путешественнику требуются дорогостоящие операции по пересадке кожи. Семья британца не смогла самостоятельно покрыть расходы на лечение и открыла сбор средств на благотворительной платформе.

На данный момент мужчина уже перенес хирургическое вмешательство по реконструкции лица. «К счастью, ему не потребуются операции на спине и шее, но процесс восстановления будет длительным», — добавила сестра пострадавшего Андреа Марселла.

Ранее турист оказался в больнице Шри-Ланки через три часа после прилета на отдых. Из авиагавани путешественник решил добраться в отель на арендованном мотоцикле, но по пути его сбил грузовик.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok