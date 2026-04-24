Турист отправился на Бали, попал в аварию и раздробил глазницу

Daily Star: Турист попал в аварию на мотоцикле на Бали и сломал шею

Турист из Великобритании приехал с другом на Бали и попал в аварию на мотоцикле у него на глазах. Об этом стало известно Daily Star.

29-летний Эндрю Паттерсон отдыхал в компании знакомого на острове с 17 апреля. Мужчины планировали возвращаться домой 20-го числа, однако накануне вылета они арендовали транспорт и отправились ужинать. По дороге в Чангу Паттерсон резко затормозил на повороте, перелетел через руль мотоцикла и врезался в дорожный знак.

Мужчина сломал нос, шею, позвоночник, раздробил глазницу и скулу на правой стороне лица, а также получил черепно-мозговые травмы. Теперь путешественнику требуются дорогостоящие операции по пересадке кожи. Семья британца не смогла самостоятельно покрыть расходы на лечение и открыла сбор средств на благотворительной платформе.

На данный момент мужчина уже перенес хирургическое вмешательство по реконструкции лица. «К счастью, ему не потребуются операции на спине и шее, но процесс восстановления будет длительным», — добавила сестра пострадавшего Андреа Марселла.

Ранее турист оказался в больнице Шри-Ланки через три часа после прилета на отдых. Из авиагавани путешественник решил добраться в отель на арендованном мотоцикле, но по пути его сбил грузовик.