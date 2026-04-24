Туск заявил, что рад отсутствию русских на заседании Европейского совета

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что рад отсутствию «русских» на заседании Европейского совета. Об этом он написал в соцсети Х.

«Заседание Европейского совета. Впервые за многие годы в зале нет русских», — отметил польский премьер.

Свою публикацию он завершил фразой «огромное облегчение». Под «русскими» политик мог подразумевать премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который неоднократно обвинялся в пророссийской линии и вскоре покинет свой пост из-за поражения на выборах.

На пост Туска отреагировал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Он напомнил политику об энергетическом кризисе в Европе, посоветовав запастись авиационным топливом для поездки в Россию ради поставок энергоресурсов.

