14:33, 24 апреля 2026

Туск испытал облегчение из-за «русских»

Туск заявил, что рад отсутствию русских на заседании Европейского совета
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Klaudia Radecka / NurPhoto via Getty Images

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что рад отсутствию «русских» на заседании Европейского совета. Об этом он написал в соцсети Х.

«Заседание Европейского совета. Впервые за многие годы в зале нет русских», — отметил польский премьер.

Свою публикацию он завершил фразой «огромное облегчение». Под «русскими» политик мог подразумевать премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который неоднократно обвинялся в пророссийской линии и вскоре покинет свой пост из-за поражения на выборах.

На пост Туска отреагировал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Он напомнил политику об энергетическом кризисе в Европе, посоветовав запастись авиационным топливом для поездки в Россию ради поставок энергоресурсов.

