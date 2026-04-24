15:59, 24 апреля 2026Авто

«УАЗ» решил запатентовать легендарное название

Ульяновский автозавод решил зарегистрировать товарный знак «УАЗ Буханка»
Марина Аверкина

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

«УАЗ» направил в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) пакет документов на оформление сразу нескольких названий. В частности, в открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появилась заявка на регистрацию товарного знака «УАЗ Буханка» в двух вариантах написания — на кириллице и латинице (UAZ Bukhanka), пишут «Известия».

Десятилетиями «буханкой» называли УАЗы семейства СГР. Производитель в последние годы тоже активно использует это народное название в маркетинговых целях, но теперь, судя по документам, намерен закрепить его в качестве официального названия семейства.

Производитель также решил зарегистрировать товарные знаки «УАЗ Хантер» и «УАЗ Профи Полуторка». Все три заявки классифицированы по 12-му классу Международной классификации товаров и услуг.

Ранее стало известно, что Jaguar Land Rover зарегистрировал в Роспатенте бренд «РЕНДЖ РОВЕР» на русском языке. До этого японская Toyota также получила одобрение федерального ведомства на товарные знаки Wigo, Avensis, Crown Signia, Verso, а также Lexus и Corolla.

