Уехавшего из России комика захотели арестовать

СК запросил заочный арест для комика Слепакова по иноагентской статье

Следователи запросили о заочном аресте комика Семена Слепакова (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета (СК) России.

Ходатайство об избрании меры пресечения направлено в Басманный суд Москвы в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье 330.1 («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах») УК РФ. Ему заочно предъявлено обвинение, Слепаков объявлен в розыск.



По данным СК, Слепакова дважды в течение года привлекали к административной ответственности за нарушение установленного порядка осуществления деятельности иностранного агента. Уехав из страны, комик распространил в соцсети материалы без маркировки.



О возбуждении дела стало известно 9 апреля.