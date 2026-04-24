11:49, 24 апреля 2026Силовые структуры

Уехавшего из России комика захотели арестовать

СК запросил заочный арест для комика Слепакова по иноагентской статье
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Следователи запросили о заочном аресте комика Семена Слепакова (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета (СК) России.

Ходатайство об избрании меры пресечения направлено в Басманный суд Москвы в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье 330.1 («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах») УК РФ. Ему заочно предъявлено обвинение, Слепаков объявлен в розыск.
 
По данным СК, Слепакова дважды в течение года привлекали к административной ответственности за нарушение установленного порядка осуществления деятельности иностранного агента. Уехав из страны, комик распространил в соцсети материалы без маркировки.
 
О возбуждении дела стало известно 9 апреля.

