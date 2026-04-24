12:27, 24 апреля 2026

В благоустройстве российского города не нашли вины бывшей главы и директора «Порядка»

Суд оправдал экс-главу Кимр Балковую и экс-директора МБУ «Порядок» Лебедеву
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Кимрский городской суд оправдал бывшую главу города Ирину Балковую и экс-директора муниципального бюджетного учреждения (МБУ) «Порядок» Нелли Лебедеву, которых обвинили в превышении должностных полномочий и халатности при благоустройстве городской среды. Об этом сообщает Tverigrad.ru.

Подсудимых признали невиновными в совершении преступлений. Им положена компенсация за незаконное привлечение к уголовной ответственности. Прокуратура заявила о намерении обжаловать оправдательный приговор.

По версии следствия, в 2022 году в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» чиновники незаконно изменили условия муниципального контракта на благоустройство пешеходной зоны, чем нанесли ущерб интересам муниципалитета и бюджету.

Ранее сообщалось, что в Томске суд апелляционной инстанции отменил оправдательный приговор в отношении бывшего ректора Томского политехнического университета по делу о злоупотреблении полномочиями.

