В Европарламенте пообещали работать с Мадьяром для вступления Украины в ЕС

00:56, 24 апреля 2026Мир

Товери: Брюссель будет работать с Мадьяром для вступления Украины в ЕС
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
Петер Мадьяр. Фото: Marton Monus / Reuters

Брюссель намерен сотрудничать с будущим премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром, чтобы он поддержал вступление Украины в Евросоюз (ЕС). Об этом сообщил глава комитета парламентского сотрудничества Украина — ЕС в Европарламенте (ЕП) Пекка Товери в беседе с «Известиями».

«ЕС будет работать над этим [сотрудничеством с новым правительством Венгрии]. Мадьяр уже заявил, что у него нет проблем с членством Украины, но он не принимает никаких ускоренных процедур», — сказал Товери. Он пояснил, что будущий премьер Венгрии выступает за то, чтобы Киев выполнил все требования перед тем, как будет принят в Евросоюз. Кроме того, он напомнил, что некоторые другие государства-члены придерживаются такой же позиции.

Кроме того, Товери допустил, что через несколько лет в Венгрии пройдет национальный референдум по вопросу вступления Украины в ЕС.

13 апреля Мадьяр заявил, что согласен с отказом Венгрии от предоставления Украине кредита Евросоюза в размере 90 миллиардов евро. Он обосновал решение сложной экономической ситуацией.

