Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:16, 24 апреля 2026Россия

В Госдуме отреагировали на ядерные учения Франции и Польши

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов прокомментировал проведение совместных ядерных учений Франции и Польши. Об этом он высказался в беседе с ТАСС.

Картаполов отреагировали на ядерные учения Франции и Польши и подчеркнул, что Россию они не пугают. По его словам, нападение на Москву стало бы для двух стран «ядерным самоубийством».

«Поэтому нас эти учения не пугают, но сам факт их проведения свидетельствует о том, что наши взаимоотношения с Францией, да и с Польшей, всегда в общем-то далекие от идеала, еще более станут недружественными», — отметил он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что военные учения Польши и Франции говорят о возвращении полной конфронтации с Россией. По его словам, Россия видит всплеск милитаризма в Европе, а также наблюдает проявление «достаточной агрессивности» в отношении Москвы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok