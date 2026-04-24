В Госдуме отреагировали на ядерные учения Франции и Польши

Депутат Картаполов: Россию не пугают ядерные учения Франции и Польши

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов прокомментировал проведение совместных ядерных учений Франции и Польши. Об этом он высказался в беседе с ТАСС.

Картаполов отреагировали на ядерные учения Франции и Польши и подчеркнул, что Россию они не пугают. По его словам, нападение на Москву стало бы для двух стран «ядерным самоубийством».

«Поэтому нас эти учения не пугают, но сам факт их проведения свидетельствует о том, что наши взаимоотношения с Францией, да и с Польшей, всегда в общем-то далекие от идеала, еще более станут недружественными», — отметил он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что военные учения Польши и Франции говорят о возвращении полной конфронтации с Россией. По его словам, Россия видит всплеск милитаризма в Европе, а также наблюдает проявление «достаточной агрессивности» в отношении Москвы.

