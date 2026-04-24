19:43, 24 апреля 2026Мир

В месте проведения саммита ЕС прошел митинг в поддержку России

На Кипре в месте проведения саммита ЕС состоялся митинг в поддержку России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Фото: JPix / NurPhoto via Getty Images

На Кипре, где в настоящее время проходит неформальный саммит лидеров стран Европейского союза (ЕС), состоялся митинг против антироссийской риторики. Об этом сообщает РИА Новости.

«По пути следования находятся 45 плакатов с антинатовскими и антирусофобскими призывами. Это многочисленные общественники, местные эксперты, представители партий», — рассказал собеседник агентства.

Как утверждается, митингующие развернули плакаты с надписями: «Россия нам не враг», «Остановите русофобию» и «Остановите санкции против России».

Ранее Евросоюз принял 20-й пакет санкций в отношении России. Европейская комиссия планировала утвердить ограничительные меры еще 23 февраля, однако процесс был заблокирован Венгрией. Вскоре верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что главы правительств ЕС всерьез настаивают на принятии 21-го пакета антироссийских санкций.

