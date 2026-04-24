Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:58, 24 апреля 2026

В Польше обвинили Россию в якобы желании напасть на НАТО

FT: Премьер Польши Туск обвинил Россию в якобы планах напасть на НАТО
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетУчения НАТО:

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил Россию в якобы выстраивании планов по нападению на страну-участницу НАТО. Об этом он рассказал в интервью газете The Financial Times (FT).

«Это действительно серьезно. Я говорю о краткосрочной перспективе, скорее о месяцах, чем о годах», — рассказал глава польского правительства.

Туск также поделился опасениями, что Соединенные Штаты могут не прийти европейцам на помощь в случае начала российского вторжения.

Ранее Туск и президент Франции Эммануэль Макрон договорились о проведении учений, которые создадут новые военные подразделения вне рамок НАТО. Как отметил в беседе с «Лентой.ру» заведующий кафедрой политического анализа анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин, страны Запада открыто готовятся к войне.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Финнам не понравится». В Москве пригрозили мерами на фоне планов Хельсинки разместить «ядерную дубину» у границ России

    Украина ударила по России дальнобойной крылатой ракетой собственного производства

    Трамп оценил возможность замены Ирана на Италию на чемпионате мира по футболу

    Голикова заявила об «омолаживании» одной болезни в России

    В России призвали использовать кукурузники против дронов

    Яхта экс-депутата КПРФ за 17,9 миллиона рублей затонула в Волге и попала на видео

    Дачников предупредили о новой мошеннической схеме

    Беспилотную опасность объявили в Чечне

    Хищения при строительстве Нахимовского училища достигли 300 миллионов рублей

    Глава МИД Ирана провел переговоры с Пакистаном о перемирии с США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok