В Польше обвинили Россию в якобы желании напасть на НАТО

FT: Премьер Польши Туск обвинил Россию в якобы планах напасть на НАТО

Премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил Россию в якобы выстраивании планов по нападению на страну-участницу НАТО. Об этом он рассказал в интервью газете The Financial Times (FT).

«Это действительно серьезно. Я говорю о краткосрочной перспективе, скорее о месяцах, чем о годах», — рассказал глава польского правительства.

Туск также поделился опасениями, что Соединенные Штаты могут не прийти европейцам на помощь в случае начала российского вторжения.

Ранее Туск и президент Франции Эммануэль Макрон договорились о проведении учений, которые создадут новые военные подразделения вне рамок НАТО. Как отметил в беседе с «Лентой.ру» заведующий кафедрой политического анализа анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин, страны Запада открыто готовятся к войне.