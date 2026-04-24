Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:54, 24 апреля 2026Экономика

В России подорожали презервативы

«Ъ»: Презервативы подорожали в России в январе-марте на 13,2 %
Дмитрий Воронин

Фото: Reproductive Health Supplies Coalition / Unsplash

Презервативы подорожали в России в январе-марте из-за роста издержек, прибавив в цене в среднем 13,2 процента, до 477 рублей за пачку. Об этом со ссылкой на данные о ценах в аптеках за январь-март пишет «Коммерсантъ».

В других магазинах, согласно информации сервиса «Продажи.рф», показатель вырос еще сильнее, подскочив в первом квартале с 450 до 530 рублей.

Рост стоимости презервативов значительно обгоняет общие показатели инфляции. Его динамика во многом связана с ситуацией на мировых рынках. Так, в малазийской Karex, выпускающей в том числе Durex, утверждают, что рост логистических и производственных затрат из-за перекрытия Ормузского пролива достигает 30 процентов.

«Ситуация, безусловно, очень нестабильная, цены высокие... У нас нет другого выбора, кроме как прямо сейчас переложить расходы на клиентов», — поделился ранее директор компании Го Миа Киат.

При этом представители российского рынка отмечали, что дефицит презервативов ему не грозит.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зафиксирован исторический для армии США момент

    Захарова оценила слова главы ВС Бельгии о признании Россией выдуманной республики

    Исследователь НЛО свел счеты с жизнью на глазах у полицейских

    Еврокомиссар рассказал странам ЕС об их огромных военных тратах

    Пожар разбудил туристов семейного отеля на Бали и попал на видео

    Шеф Пентагона обратился к союзникам со словами «халява закончилась»

    Покинувший Россию комик назвал разницу между европейцами и эмигрантами из СНГ

    Названы причины новой волны популярности компьютерных клубов

    Власти прокомментировали атаку беспилотников ВСУ на кавказский регион России

    Назван способ вернуть молодость мышцам после 40 лет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok