В России подорожали презервативы

«Ъ»: Презервативы подорожали в России в январе-марте на 13,2 %

Презервативы подорожали в России в январе-марте из-за роста издержек, прибавив в цене в среднем 13,2 процента, до 477 рублей за пачку. Об этом со ссылкой на данные о ценах в аптеках за январь-март пишет «Коммерсантъ».

В других магазинах, согласно информации сервиса «Продажи.рф», показатель вырос еще сильнее, подскочив в первом квартале с 450 до 530 рублей.

Рост стоимости презервативов значительно обгоняет общие показатели инфляции. Его динамика во многом связана с ситуацией на мировых рынках. Так, в малазийской Karex, выпускающей в том числе Durex, утверждают, что рост логистических и производственных затрат из-за перекрытия Ормузского пролива достигает 30 процентов.

«Ситуация, безусловно, очень нестабильная, цены высокие... У нас нет другого выбора, кроме как прямо сейчас переложить расходы на клиентов», — поделился ранее директор компании Го Миа Киат.

При этом представители российского рынка отмечали, что дефицит презервативов ему не грозит.