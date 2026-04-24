15:11, 24 апреля 2026Наука и техника

В США оценили способность Rafale нанести ядерный удар по России

MWM: Перехватить французскую ядерную крылатую ракету ASMP-A сложнее, чем SCALP
Иван Потапов
Фото: Yoan Valat / Reuters

Перехватить французскую ядерную крылатую ракету Air-Sol Moyenne Portée A (ASMP-A) сложнее, чем Système de Croisière Autonome à Longue Portée (SCALP). Способность истребителей Rafale нанести ядерный удар по России оценил Military Watch Magazine (MWM).

Американский журнал прокомментировал совместные учения Франции и Польши, предполагающие имитацию ядерного удара по России. «Истребители Rafale наносят ядерные удары с помощью ASMP-A, крылатой ракеты средней дальности массой около 1200 килограммов, имеющей относительно ограниченную дальность в 300 километров. Одним из главных преимуществ конструкции ракеты является ее скорость три числа Маха, что позволяет ей проникать в хорошо защищенное воздушное пространство противника и делает ее перехват более сложным, чем у дозвуковых крылатых ракет, таких как SCALP», — говорится в публикации.

По данным издания, ASMP-A оснащена ядерной боеголовкой TN81 мощностью до 300 килотонн в тротиловом эквиваленте.

MWM отмечает, что ASMP-A — единственная ядерная ракета воздушного базирования, находящаяся на вооружении европейского государства. Тем не менее, пишет журнал, отсутствие у Парижа истребителей пятого поколения «будет и дальше подрывать потенциал его ядерных ударных возможностей».

Материалы по теме:
Пятый элемент. Российский Су-57 — лучший в мире истребитель пятого поколения. Как он изменит войны будущего?
Пятый элемент.Российский Су-57 — лучший в мире истребитель пятого поколения. Как он изменит войны будущего?
28 сентября 2022
Невидимый фронт. Первые в мире стелс-самолеты придумали в СССР. Как эта технология изменила войну?
Невидимый фронт.Первые в мире стелс-самолеты придумали в СССР. Как эта технология изменила войну?
12 октября 2022

Ранее издание Defense News сообщило, что генеральная дирекция по вооружению Минобороны Франции планирует ускорить создание баллистической ракеты наземного базирования с гиперзвуковым оснащением.

В ноябре 2025 года Франция впервые показала новую модификацию крылатой ракеты воздушного базирования с ядерной боевой частью ASMPA Renove (ASMPA-R) дальностью полета 600 километров.

    Последние новости

    Зафиксирован исторический для армии США момент

    Исследователь НЛО свел счеты с жизнью на глазах у полицейских

    Еврокомиссар рассказал странам ЕС об их огромных военных тратах

    Пожар разбудил туристов семейного отеля на Бали и попал на видео

    Шеф Пентагона обратился к союзникам со словами «халява закончилась»

    Покинувший Россию комик назвал разницу между европейцами и эмигрантами из СНГ

    Названы причины новой волны популярности компьютерных клубов

    Власти прокомментировали атаку беспилотников ВСУ на кавказский регион России

    Назван способ вернуть молодость мышцам после 40 лет

    Названы убивающие зубную эмаль быстрее сахара привычки

    Все новости
