13:41, 24 апреля 2026Экономика

В Туапсе в реку попала вода с нефтепродуктами

В реку Туапсе попала вода с нефтепродуктами из-за роста уровня воды
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Telegram-канал «Оперштаб Краснодарского края»

В Туапсе из-за проливных дождей поднялся уровень реки, в результате чего произошел перелив нефтепродуктов через ранее выставленные боновые заграждения. Об этом сообщает Telegram-канал оперштаба Краснодарского края.

В русле реки, ниже по течению, организовали сбор нефтепродуктов, которые частично попали в акваторию моря, а также на береговую линию. В ликвидации задействованы силы и средства Роснефтефлота, профессионального аварийно-спасательного формирования «ЭКОСПАС», морского терминала. От «Кубань-СПАС» в помощь направлены спасатели Адлерского, Апшеронского, Краснодарского, Сочинского и Туапсинского отрядов.

Ранее в Туапсе локализовали возгорание на терминале в морском порту. Пожар длился более трех суток.

В населенном пункте прошел так называемый нефтяной дождь — все вокруг оказалось покрыто продуктами горения нефтепродуктов. Пострадали птицы и бездомные животные. Почти все оказались испачканы мазутом, горожан призвали позаботиться о них.

    Последние новости

    «Финнам не понравится». В Москве пригрозили мерами на фоне планов Хельсинки разместить «ядерную дубину» у границ России

    Украина ударила по России дальнобойной крылатой ракетой собственного производства

    Трамп оценил возможность замены Ирана на Италию на чемпионате мира по футболу

    Голикова заявила об «омолаживании» одной болезни в России

    В России призвали использовать кукурузники против дронов

    Яхта экс-депутата КПРФ за 17,9 миллиона рублей затонула в Волге и попала на видео

    Дачников предупредили о новой мошеннической схеме

    Беспилотную опасность объявили в Чечне

    Хищения при строительстве Нахимовского училища достигли 300 миллионов рублей

    Глава МИД Ирана провел переговоры с Пакистаном о перемирии с США

    Все новости
