В Туапсе в реку попала вода с нефтепродуктами

В реку Туапсе попала вода с нефтепродуктами из-за роста уровня воды

В Туапсе из-за проливных дождей поднялся уровень реки, в результате чего произошел перелив нефтепродуктов через ранее выставленные боновые заграждения. Об этом сообщает Telegram-канал оперштаба Краснодарского края.

В русле реки, ниже по течению, организовали сбор нефтепродуктов, которые частично попали в акваторию моря, а также на береговую линию. В ликвидации задействованы силы и средства Роснефтефлота, профессионального аварийно-спасательного формирования «ЭКОСПАС», морского терминала. От «Кубань-СПАС» в помощь направлены спасатели Адлерского, Апшеронского, Краснодарского, Сочинского и Туапсинского отрядов.

Ранее в Туапсе локализовали возгорание на терминале в морском порту. Пожар длился более трех суток.

В населенном пункте прошел так называемый нефтяной дождь — все вокруг оказалось покрыто продуктами горения нефтепродуктов. Пострадали птицы и бездомные животные. Почти все оказались испачканы мазутом, горожан призвали позаботиться о них.