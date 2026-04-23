Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23 апреля 2026

В Туапсе локализовали возгорание на терминале в морском порту

Оперативный штаб сообщил о локализации возгорания на терминале в Туапсе
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Борис Морозов / РИА Новости

В Туапсе локализовали возгорание на терминале в морском порту. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края в Telegram.

«На морском терминале в Туапсе локализовали возгорание и ликвидировали открытое горение», — говорится в заявлении.

Работы по полной ликвидации пожара продолжаются, задействованы 276 человек и 77 единиц техники.

Ранее краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что после атаки в морском порту Туапсе, которая произошла в ночь на 20 апреля, загорелся терминал. Жертвой произошедшего стал мужчина. Еще один человек пострадал. Во всех школах города-курорта отменили занятия.

Пожар длился более трех суток. Из-за сильного пожара в атмосферу поступили продукты горения, из-за чего в городе прошли осадки, оставившие черный налет на поверхностях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok