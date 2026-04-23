В Туапсе локализовали возгорание на терминале в морском порту. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края в Telegram.

«На морском терминале в Туапсе локализовали возгорание и ликвидировали открытое горение», — говорится в заявлении.

Работы по полной ликвидации пожара продолжаются, задействованы 276 человек и 77 единиц техники.

Ранее краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что после атаки в морском порту Туапсе, которая произошла в ночь на 20 апреля, загорелся терминал. Жертвой произошедшего стал мужчина. Еще один человек пострадал. Во всех школах города-курорта отменили занятия.

Пожар длился более трех суток. Из-за сильного пожара в атмосферу поступили продукты горения, из-за чего в городе прошли осадки, оставившие черный налет на поверхностях.