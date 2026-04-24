Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:05, 24 апреля 2026Путешествия

Все аэропорты Северного Кавказа начали принимать и отправлять самолеты

Аэропорты Владикавказа, Грозного, Магаса и Махачкалы возобновили работу
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Serguei Fomine / Globallookpress.com

Все аэропорты Северного Кавказа возобновили работу после временного закрытия. Об этом говорится в официальном Telegram-канале Росавиации.

Авиагавани Владикавказа, Грозного, Магаса и Махачкалы начали принимать и отправлять самолеты в 14:24 по московскому времени. Ограничения действовали для обеспечения безопасности полетов.

Ранее сообщалось, что четыре аэродрома прекращали работу 24 апреля. Уточнялось, что российские аэропорты начали закрывать вдвое чаще в апреле 2026 года в сравнении с мартом. Так, в этом месяце ограничения ввели уже 290 раз.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok