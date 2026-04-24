Выпуск Т-90 в Индии назвали проблемой для России

16:49, 24 апреля 2026

TNI назвало лицензионное производство танков Т-90С в Индии проблемой для России
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Выпуск российских танков Т-90С в Индии по лицензии — проблема для России, поскольку это исключает экспорт готовых машин для индийской армии. С подобным заявлением выступил обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Питер Сучиу.

Он напомнил, что Индия остается крупнейшим зарубежным покупателем Т-90. Изначально республика приобрела сотни готовых танков, а позже стороны договорились о лицензионном производстве машин в Индии. Для индийской армии разработали модификацию Т-90С под названием Bhisma.

«Примерно два десятилетия спустя этот процесс был почти завершен, и потребность Индии в танках, поставляемых из России, резко сократилась», — говорится в материале.

При этом стоит учитывать, что Россия поставляла Индии комплекты для сборки машин.

Материалы по теме:
Т-72, Т-90, «Армата» и не только: какие боевые танки есть у России?
Т-72, Т-90, «Армата» и не только:какие боевые танки есть у России?
10 апреля 2023
Танк Т-90: производство и боевое применение. В чем его превосходство над западными танками
Танк Т-90: производство и боевое применение.В чем его превосходство над западными танками
15 января 2025

Т-90С Bhisma оснастили дизельным двигателем мощностью 1000 лошадиных сил и сварной башней. Вместо прожекторов комплекса «Штора» танк оснастили дополнительными блоками динамической защиты.

В феврале концерн «Уралвагонзавод» сообщил, что контракт на поставку танков в Индию, который подписали 25 лет назад, помог возродить российское танкостроение.

