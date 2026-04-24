Выпуск Т-90 в Индии назвали проблемой для России

TNI назвало лицензионное производство танков Т-90С в Индии проблемой для России

Выпуск российских танков Т-90С в Индии по лицензии — проблема для России, поскольку это исключает экспорт готовых машин для индийской армии. С подобным заявлением выступил обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Питер Сучиу.

Он напомнил, что Индия остается крупнейшим зарубежным покупателем Т-90. Изначально республика приобрела сотни готовых танков, а позже стороны договорились о лицензионном производстве машин в Индии. Для индийской армии разработали модификацию Т-90С под названием Bhisma.

«Примерно два десятилетия спустя этот процесс был почти завершен, и потребность Индии в танках, поставляемых из России, резко сократилась», — говорится в материале.

При этом стоит учитывать, что Россия поставляла Индии комплекты для сборки машин.

Т-90С Bhisma оснастили дизельным двигателем мощностью 1000 лошадиных сил и сварной башней. Вместо прожекторов комплекса «Штора» танк оснастили дополнительными блоками динамической защиты.

В феврале концерн «Уралвагонзавод» сообщил, что контракт на поставку танков в Индию, который подписали 25 лет назад, помог возродить российское танкостроение.