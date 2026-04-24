Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
16:18, 24 апреля 2026Культура

Юрий Лоза разрешил себя снимать

Певец Юрий Лоза признался, что не запрещает зрителям съемку на концертах
Ольга Коровина

Фото: Anton Belitsky / Globallookpress.com

Певец и композитор Юрий Лоза заявил, что не запрещает зрителям съемку на телефон во время концертов. Его комментарий приводит «Газета.Ru».

Автор хита «Плот» отметил, что невозможно проконтролировать, ведется ли съемка. При этом он подчеркнул, что недопустимо прерывать выступление из-за того, что поклонники включили камеры. «Если бы я демонстративно обижался на поведение зрителей, сорвал бы треть своих клубных выступлений», — пояснил артист.

Лоза добавил, что запрет на съемку является бесполезным, поскольку публика найдет способ его обойти. В то же время это навредит качеству фото и видео и не пойдет на пользу исполнителю.

«Им съемка нужна для того, чтобы показать своим: "Я вон где был". Они же не за песнями ходят, а чтобы потусоваться», — заключил музыкант.

Ранее Лоза указал на отсутствие доказательств полетов человека в космос и существования неопознанных летающих объектов. Он отметил, что при отсутствии реальных подтверждений нельзя верить в подобную информацию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok