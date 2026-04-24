Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
13:50, 24 апреля 2026Моя страна

Заваленный крабами российский пляж попал на видео

Пляж на Сахалине завалило десятками крабов
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Десятками крабов завалило пляж на Сахалине. Ситуация попала на видео, которое публикует Telegram-канал Amur Mash.

Очевидцы отмечают, что местные жители собирают их пакетами. Больше всего крабов было замечено в районе села Гастелло.

«Спасибо шторму. Это он разбушевался и накрыл поляну для местных», — отметили авторы канала.

Юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев при этом предупредил, что прежде чем поднять краба с сахалинского пляжа, нужно определить его вид и пол, а также понять, в какой подзоне находится берег, где был найден морской обитель, и свериться с сезонным режимом. В противном случае, указал он в беседе с «Газетой.Ru», можно нарваться на штраф.

Ранее на Дальнем Востоке в объектив камеры попал медведь-краболов.

