16:24, 24 апреля 2026Бывший СССР

Зеленский сделал заявление об обмене пленными

Зеленский: На Украину в результате обмена вернулись 193 военнослужащих
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

На Украину в результате обмена пленными с Россией вернулись 193 украинских военнослужащих. Заявление об обмене в Telegram сделал президент Украины Владимир Зеленский.

«193 украинских военнослужащих возвращаются домой в рамках обмена пленными. Это военнослужащие Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Национальной полиции, Государственной специальной службы транспорта», — рассказал украинский лидер.

Он добавил, что Украина продолжает работать над проведением следующих обменов.

Об обмене пленными стало известно ранее 24 апреля. В Министерстве обороны России сообщили, что Москва вернула 193 бойца.

    Последние новости

    Самопровозглашенное государство признали террористическим в России

    Скачки на «тройках» захотели сделать национальным видом спорта в России

    В Кремле рассказали об отношении к Жириновскому

    Набиуллина пообещала не навязывать цифровой рубль

    Новая ускоренная система въезда в Европу привела к хаосу в аэропортах

    США предложили Ирану выбор

    Этническая группировка поставляла людей на СВО

    Подросток напал на футболиста с отверткой ради пиццы

    Российская синхронистка-чемпионка объявила о переходе в бобслей

    Спрятанные в сундуке тела привели к россиянину

    Все новости
