Зеленский сделал заявление об обмене пленными

Зеленский: На Украину в результате обмена вернулись 193 военнослужащих

На Украину в результате обмена пленными с Россией вернулись 193 украинских военнослужащих. Заявление об обмене в Telegram сделал президент Украины Владимир Зеленский.

«193 украинских военнослужащих возвращаются домой в рамках обмена пленными. Это военнослужащие Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Национальной полиции, Государственной специальной службы транспорта», — рассказал украинский лидер.

Он добавил, что Украина продолжает работать над проведением следующих обменов.

Об обмене пленными стало известно ранее 24 апреля. В Министерстве обороны России сообщили, что Москва вернула 193 бойца.