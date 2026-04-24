14:36, 24 апреля 2026

Женщина упала с высоты 60 метров и выжила

Антонина Черташ
В США 49-летняя женщина с черепно-мозговой травмой упала с 60-метрового обрыва, но осталась жива. Об этом сообщает ABC7.

Инцидент произошел в выходные 18-19 апреля в Ранчо-Кукамонге, штат Калифорния. Местная жительница с когнитивными нарушениями, страдающая от последствий тяжелой травмы, ушла из дома и не вернулась. Семья сообщила о ее исчезновении в полицию. Полиция организовала поисковый отряд. В ходе поисков спасатели использовали двух немецких овчарок, Кеву и Наджи.

Собаки взяли след. Спустя полкилометра пути по пересеченной местности Кева свернула в овраг, где стражи порядка услышали крики о помощи. Как выяснилось, пропавшая упала с крутого склона, причем высота падения составила почти 60 метров. Несмотря на тяжесть травм и состояние здоровья, женщина выжила. Пострадавшую эвакуировали на вертолете, подняв на борт при помощи специальных тросов.

Благодаря оперативной работе поисково-спасательного отряда жизнь пострадавшей вне опасности. Ее госпитализировали, состояние оценивается как стабильное.

Ранее в США, дети 76-летнего Марка Янга нашли его спустя четыре дня после исчезновения в дикой местности. Как выяснилось, он хотел провести время в одиночестве и предупредил об этом семью, но заблудился в пустыне после наступления темноты.

