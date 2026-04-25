09:49, 25 апреля 2026Путешествия

Аэропорт Тегерана заработал после почти двух месяцев перерыва

IRIB: Аэропорт имени Имама Хомейни в Тегеране возобновил работу 25 апреля
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Maryam Kamyab / WANA / Reuters

Международный аэропорт имени Имама Хомейни, расположенный в Тегеране, возобновил работу 25 апреля. Об этом сообщает гостелерадиокомпания Ирана (IRIB).

«Сегодня, в субботу, 25 апреля, с восходом солнца небо над Тегераном стало свидетелем возвращения международных рейсов», — говорится в сообщении.

Первая группа пассажиров отправилась ​​в Медину (Саудовская Аравия), Маскат (Оман) и Стамбул (Турция).

Ранее директор Международного аэропорта имени Имама Хомейни Рамин Кашеф Азар заявил, что разрешения на другие международные маршруты будут выдаваться постепенно.

