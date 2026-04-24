12:48, 24 апреля 2026

Иран возобновит международные рейсы

Иран возобновит международные рейсы с 25 апреля
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Иран возобновит международные рейсы с 25 апреля из основного хаба — Международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. Об этом заявил директор воздушной гавани Рамин Кашеф Азар, его слова приводит газета Anadolu Ajansı.

В субботу самолеты из аэропорта столицы Ирана отправятся в Стамбул (Турция) и Маскат (Оман). По его словам, с этой даты начнут выполняться рейсы туда и обратно по этим направлениям, разрешения на другие международные маршруты будут выдаваться постепенно. «Вся инфраструктура и навигационные системы полностью работоспособны, и никаких проблем с выполнением полетов нет», — заключил директор Международного аэропорта имени Имама Хомейни.

18 апреля Иран впервые с 28 февраля частично открыл воздушное пространство для гражданской авиации. Несмотря на это, в Росавиации сообщили, что отечественные авиакомпании не смогут летать туда с 16 апреля по 15 мая.

