В США к приезду короля Карла III по ошибке вывесили флаги Австралии

К приезду короля Карла III возле Белого дома случайно вывесили флаги Австралии

В Соединенных Штатах к приезду британского монарха Карла III случайно вывесили флаги Австралии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Департамента транспорта округа Колумбия.

Дипломатический конфуз едва не произошел прямо в Белом доме. Накануне визита короля Соединенного Королевства, приуроченного к 250-летию независимости США от Великобритании, по маршруту следования Карла III были вывешены более 230 флагов, из которых не менее 15 оказались флагами Австралии. Ошибку оперативно исправили.

Король Великобритании посетит США 27 апреля. Предстоящая четырехдневная поездка станет первой с 2007 года, когда США посещала королева Елизавета II.

Встречу с жертвами Джеффри Эпштейна в ходе государственного визита Карл III не планирует. Отказ объяснили тем, что в Великобритании расследование по делам, связанным с американским финансистом, еще не завершилось.