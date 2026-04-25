Беременная топ-модель в откровенном нижнем белье снялась для Victoria's Secret

15:57, 25 апреля 2026

Беременная топ-модель Хоск в откровенном виде снялась для Victoria's Secret
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @hoskelsa / @victoriassecret

Шведская топ-модель Эльза Хоск в откровенном виде снялась для модного бренда Victoria's Secret. Кадры в нижнем белье опубликованы в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя манекенщица, которая недавно объявила о второй беременности, предстала на одних фото в полупрозрачных трусах и ночной сорочке с кружевным верхом. На других снимках она продемонстрировала фигуру в розовом бюстгальтере и приспущенных пижамных штанах.

Известно, что в фотосессии также приняла пятилетняя дочь Хоск от британского бизнесмена Тома Дейли. «Чувствую, что это было правильно вернуться к работе с Victoria's Secret вместе с двумя маленькими ангелами», — подписала знаменитость пост.

Ранее сообщалось, что муж и коллега беременной российской актрисы Марины Ворожищевой Илья Ермолов снял ее с обнаженной грудью.

