Букмекеры определили исход матча «Краснодар» — «Динамо» Мх

Аналитики считают, что «Краснодар» обыграет у себя дома махачкалинское «Динамо»

Букмекеры определили исход матча 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» — «Динамо» Мх. Об этом сообщает Betonmobile.

Аналитики считают «Краснодар» фаворитом матча с махачкалинским «Динамо». На победу «быков» можно сделать ставку с коэффициентом 1,35. Ничья оценивается с котировкой 5,00, поставить на успех команды из столицы Дагестана можно с коэффициентом 9,00.

Также букмекеры предполагают, что эта игра не будет результативной. На тотал голов меньше 2,5 ставки принимаются с коэффициентом 1,98, а больше — с 1,83.

Матч 27-го тура РПЛ «Краснодар» — «Динамо» Мх пройдет в воскресенье, 26 апреля. Начало в 17:00 по московскому времени.

