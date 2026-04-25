04:29, 25 апреля 2026

Депутат от ЛДПР рассказал о последнем поручении Жириновского

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Roman Denisov / Globallookpress

Депутат Государственной думы от фракции ЛДПР Сергей Леонов рассказал, что незадолго до своего ухода основатель партии Владимир Жириновский поручил ему ознакомиться с книгой «Испанка. История самой смертоносной эпидемии» и подготовить по ней «краткую справочку». Он поведал о последнем поручении политика в интервью РИА Новости.

«Буквально за неделю до госпитализации он передал через помощника мне книгу, такую толстую книгу. (...) Это про большую пандемию испанки, которая возникла в 20-х годах XX века, то есть вот 100 лет назад получается. И он мне передал эту книгу с таким поручением, что нужно ее прочитать, основные, значит, моменты изложить ему кратко», — сообщил парламентарий.

Леонов также рассказал, что политика очень интересовала коронавирусная инфекция, поскольку он боялся этого заболевания. Он напомнил, что Жириновский сделал очень много прививок и заставил всех членов партии вакцинироваться.

Ранее младший сын Жириновского Олег сообщил, что его отец спрогнозировал окончание специальной военной операции (СВО) не на Украине, а в Лондоне. Сын политика объяснил, что после начала спецоперации Жириновский, находившийся на тот момент в больнице, рассказал ему об исходе боевых действий.

