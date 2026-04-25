19:26, 25 апреля 2026Интернет и СМИ

Павел Дуров выложил новый трек про VPN

Виктория Клабукова

Фото: Dave Bedrosian / IMAGO / Globallookpress.com

Павел Дуров, недавно объявивший себя шансонье, выложил новый музыкальный трек с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Композицию он выложил в своем Telegram-канале.

Новая песня Дурова вновь вышла под творческим псевдонимом «Дурикович». В треке под названием «Эх, ВПНы верные» основатель Telegram вспоминает о первой попытке блокировки мессенджера в 2018 году, эмиграции IT-специалистов и призывает встать на защиту приложения. Своих противников автор строк называет «Иудами» и торговцами родины. Сгенерированная композиция исполнена хоровым коллективом в стиле военной песни. Публикуя трек, Дуров съерничал, что любимым своим жанром считает военные марши.

Свою первую ИИ-песню Дуров разместил в сети 23 апреля. Трек был сгенерирован в стиле шансон и посвящался ограничениям работы Telegram.

Ранее Дуров допустил уход Telegram из Франции из-за требований доступа к сообщениям. По его словам, за три с половиной месяца 2026 года во Франции было совершено 41 похищение владельцев криптокошельков. В этом, уверен Дуров, повинны французские чиновники, продающие данные владельцев криптовалюты преступникам.

