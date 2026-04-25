04:38, 25 апреля 2026Мир

Экс-сотрудник Госдепа озвучил сценарий ядерной атаки США на Иран

Экс-сотрудник Госдепа Уайтон: США могут нанести ядерный удар по иранскому Куму
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: U.S. Library of Congress / Reuters

США могут задуматься о применения ядерного оружия против Ирана при самом негативном сценарии развития конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил старший научный сотрудник по стратегии и торговле американского Центра национальных интересов, экс-сотрудник Госдепартамента США Кристофер Уайтон в интервью для ИС «Вести».

Он допустил, что в случае такого решения целью может быть избран город Кум, который находится в 140 км к югу от Тегерана. «Я не говорю, конечно, о ковровых бомбардировках крупных мегаполисов вроде Тегерана», — уточнил Уайтон.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп во время экстренного совещания в Белом доме попытался использовать «ядерные коды», однако его остановил начальник вооруженных сил генерал Дэн Кейн. «Судя по всему, это вызвало большой скандал. В Вашингтоне происходят очень странные вещи», — отметил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

