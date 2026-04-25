Начальница российского отделения почты попала под следствие из-за лотерейных билетов

В Челябинске осудят начальницу почтового отделения за растрату

Об этом сообщает «АиФ».

Она обвиняется по статье 160 («Присвоение или растрата») УК РФ.

По данным издания, в ходе следствия было установлено, что бывший начальник почтового отделения, находясь на рабочем месте, присвоила лотерейные билеты, которые предназначались для продажи. Общая сумма ущерба составила 11 тысяч рублей.

По требованию прокурора было возбуждено уголовное дело по факту хищения товарно-материальных ценностей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

