16:28, 25 апреля 2026Силовые структуры

Начальница российского отделения почты попала под следствие из-за лотерейных билетов

В Челябинске осудят начальницу почтового отделения за растрату
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Oksana Korol / Business Online / Globallookpress.com

В Челябинске осудят начальницу почтового отделения за растрату. Об этом сообщает «АиФ».

Она обвиняется по статье 160 («Присвоение или растрата») УК РФ.

По данным издания, в ходе следствия было установлено, что бывший начальник почтового отделения, находясь на рабочем месте, присвоила лотерейные билеты, которые предназначались для продажи. Общая сумма ущерба составила 11 тысяч рублей.

По требованию прокурора было возбуждено уголовное дело по факту хищения товарно-материальных ценностей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что бизнесмен при помощи производителя алкоголя похитил из российского бюджета сотни миллионов рублей.

