13:48, 25 апреля 2026Мир

Названа пытающаяся сорвать переговоры по Украине страна

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Франция предпринимает попытки сорвать любые подвижки по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом говорится на сайте МИД России.

Отмечается, что Франция и другие страны Евросоюза в настоящее время не участвуют в переговорном процессе по Украине.

«Более того, все действия Парижа и других европейцев направлены на срыв любых позитивных подвижек по украинскому кризису в рамках трехсторонних контактов с участием США», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что Париж не предлагает конструктивный диалог по поиску взаимоприемлемых решений. Вместо этого Франция пытается внедрить инициативы, результаты которых впоследствии могут быть навязаны России в ультимативной форме. В материале подчеркивается, что подобный подход государства не имеет связи с реальностью, поэтому обречен на провал.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский потребовал от западных стран систему противовоздушной обороны после ночного удара Вооруженных сил России по украинским объектам. По его словам, ситуация нуждается в жестких действиях.

