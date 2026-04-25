Названы возможные цели российских ударов по Днепропетровску

Эксперт Дандыкин: Россия могла атаковать объекты энергетики в Днепропетровске

Возможной целью российских ударов по Днепропетровску (украинское название — Днепр) могли стать объекты энергетики. Об этом заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в разговоре с aif.ru.

Дандыкин обратил внимание, что в результате российского удара произошло сильное возгорание. «Сильно горит — значит, это нефтепродукты. В Днепропетровске находится НПЗ (нефтеперерабатывающий завод — прим. «Ленты.ру»). Также могли быть атакованы объекты, связанные с энергетикой, склады с боеприпасами, другая инфраструктура ВСУ», — заявил он.

Также, по словам специалиста, российская армия могла атаковать Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова — одно из ключевых украинских предприятий ракетно-космической отрасли. Оно производит ракеты и беспилотные летательные аппараты.

В ночь на 25 апреля российские военкоры сообщили о массированной атаке на Днепропетровск. Уточнялось, что на одном из украинских предприятий начался «огромный пожар».