Бывший СССР
19:18, 25 апреля 2026

Названы возможные цели российских ударов по Днепропетровску

Эксперт Дандыкин: Россия могла атаковать объекты энергетики в Днепропетровске
Мария Большакова
Мария Большакова

Фото: Serhii Chalyi / Reuters

Возможной целью российских ударов по Днепропетровску (украинское название — Днепр) могли стать объекты энергетики. Об этом заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в разговоре с aif.ru.

Дандыкин обратил внимание, что в результате российского удара произошло сильное возгорание. «Сильно горит — значит, это нефтепродукты. В Днепропетровске находится НПЗ (нефтеперерабатывающий завод — прим. «Ленты.ру»). Также могли быть атакованы объекты, связанные с энергетикой, склады с боеприпасами, другая инфраструктура ВСУ», — заявил он.

Также, по словам специалиста, российская армия могла атаковать Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова — одно из ключевых украинских предприятий ракетно-космической отрасли. Оно производит ракеты и беспилотные летательные аппараты.

В ночь на 25 апреля российские военкоры сообщили о массированной атаке на Днепропетровск. Уточнялось, что на одном из украинских предприятий начался «огромный пожар».

    Последние новости

    В России ответили на заявление о производстве оружия Украиной и Азербайджаном

    Павел Дуров выложил новый трек про VPN

    Трамп отменил поездку Уиткоффа и Кушнера на переговоры по Ирану

    Названы возможные цели российских ударов по Днепропетровску

    В России с иронией ответили на вызов посла в МИД Румынии из-за падения дрона

    В Подмосковье мужа директора детсада обвинили в домогательствах к детям

    «Локомотив» уступил на выезде «Крыльям Советов» в матче 27-го тура РПЛ

    Под Сумы перебросили не участвовавшую в боях привилегированную роту охраны ВСУ

    Критику Израиля сочли возможной угрозой для получения вида на жительство в США

    В Москве Porsche снес забор «дачи Берии» и попал на видео

    Все новости
