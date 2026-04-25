08:27, 25 апреля 2026Экономика

Названо имеющееся только у России сырье

Левашенко: Россия — единственная страна, производящая бадделеитовый концентрат
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Россия является единственной страной в мире, которая производит бадделеитовый концентрат. Об этом РИА Новости сообщила завлабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко.

Она уточнила, что этот концентрат незаменим в высокотемпературных технологиях. «Только у нас он извлекается как попутный продукт при переработке руд циркониевых месторождений», — рассказала Левашенко.

Собеседница агентства отметила, что бадделеитовый концентрат производится лишь на одном предприятии и применяется в производстве огнеупорных материалов в качестве защитных конструкций, для керамики, а также в литейном производстве. Кроме того, подчеркивается, что из-за уникальности и узкой специализации цена данного концентрата не зависит от колебаний на мировых рынках.

Ранее сообщалось, что Минэнерго России подготовило проекты соглашений с нефтяными компаниями, в рамках которых последние обязуются исполнять спускаемые сверху планы по производству нефтепродуктов.

    Последние новости

    «Теряют сознание от голода, пьют дождевую воду». Фото отощавших бойцов ВСУ вызвало скандал на Украине

    Синоптики пообещали заморозки в Москве

    Названо имеющееся только у России сырье

    Российский боец рассказал о тактике засад против ВСУ

    В Госдуме прокомментировали план ЕС по получению «репараций» от России

    Эстония предложила новый способ помочь Украине за счет России

    Дачников предупредили о штрафе и уголовной ответственности за некоторые растения

    Беспилотник упал на здание в Румынии

    Жога заявил о доступности уральских регионов для ударов ВСУ

    Названо число пострадавших из-за удара ВСУ по многоэтажке в Екатеринбурге

    Все новости
