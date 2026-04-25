Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
14:31, 25 апреля 2026

Внезапные «замирания» сердца связали с опасными болезнями

Кардиолог Вечтомов: Внезапные замирания сердца связаны с нарушениями ритма
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Photoroyalty / Shutterstock / Fotodom

Терапевт и кардиолог «СМ-Клиника» Сергей Вечтомов перечислил причины, по которым может внезапно «замирать» сердце. Этот симптом он связал с опасными болезнями в разговоре с «Лентой.ру».

Врач предупредил, что ощущение, что сердце «замирает» — будто делает паузу или пропускает удар, — чаще всего вызвано нарушениями ритма: различными аритмиями, наджелудочковой тахикардией или фибрилляцией предсердий. Именно последнюю причину важно исключить в первую очередь на приеме у кардиолога, подчеркнул Вечтомов.

Нередко подобные ощущения возникают на фоне стресса и нервного напряжения, добавил доктор. «Тревога, панические атаки и хроническое эмоциональное перенапряжение активируют нервную систему, что может приводить к перебоям в работе сердца. Такие эпизоды часто встречаются даже у людей без органической патологии», — отметил он.

Вечтомов также подчеркнул, что причиной могут быть и гормональные нарушения, особенно со стороны щитовидной железы. Например, при гипертиреозе нередко отмечаются учащенное сердцебиение и ощущение перебоев.

Ранее кардиолог Хосе Абельян предупредил, что употребление печенья вместо завтрака может провоцировать хроническое воспаление. По словам врача, оно является фактором, повышающим риск рака.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok