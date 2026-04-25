17:32, 25 апреля 2026Путешествия

Путешественница описала российских пенсионеров в Таиланде фразой «восхитили меня»

Алина Черненко

Фото: Nathalie Jamois / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Тревел-блогерша встретила в Таиланде российских пенсионеров-зимовщиков и описала их фразой «восхитили меня своим отношением к жизни». Историей она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации познакомилась с Людмилой и Владимиром на пляже курорта Хуахин в Таиланде. Пенсионерка призналась, что они с мужем приехали туда впервые, а до этого уезжали в холодное время года в Паттайю и на Пхукет.

«Мы каждую зиму проводим в теплых краях. Отмечаем Новый год в России с детьми и внуками — и все, до конца марта дома не показываемся», — процитировала своих знакомых Коновалова.

Оказалось, что за последние годы пара объехала много популярных мест для зимовки. Помимо Таиланда, они были на индонезийском острове Бали, в Египте, Турции и Вьетнаме. Пенсионеры также рассказали, что во время зимовок не сидели на одном месте, а успевали путешествовать.

Людмила и Владимир добавили, что в теплых странах они больше двигаются, чем дома в Москве: с утра ходят в магазин или на рынок за фруктами, днем — купаются в бассейне или на море, а вечером — гуляют по пляжу.

«И знаете, выглядят они прекрасно! Я постеснялась спросить о возрасте, но точно не на 65 плюс. Такие живые, с горящими глазами, веселые, добрые, позитивные», — восхитилась блогерша.

Она вежливо поинтересовалась у соотечественников, кем надо работать, чтобы так жить на пенсии, а те ответили, что у них есть две квартиры в Москве. В одной они живут, а вторую — сдают.

«А еще они умеют жить экономно. Денег от арендаторов и двух пенсий хватает на три месяца путешествий в зимнее время и одну поездку в любимый Кисловодск осенью», — констатировала автор.

Ранее другая российская тревел-блогерша побывала в Европе и описала некоторые привычки местных пенсионеров фразой «можно позаимствовать». Так, по ее словам, местные женщины не стесняются своего возраста и показывают это, не закрашивая седину.

