05:08, 25 апреля 2026

Раскрыты расходы США на операцию против Ирана в день

Iran War Cost Tracker: Расходы США на операцию против Ирана превысили $61 млрд
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: U.S. Air Force / Reuters

Стоимость военной операции США против Ирана превысила 61 миллиард долларов. Об этом сообщает портал Iran War Cost Tracker.

Отмечается, что с начала операции прошло 55 дней. К этому моменту расходы Соединенных Штатов составляют 61,2 миллиарда долларов. По данным портала, 11,3 миллиарда были потрачены в первые 6 дней конфликта. Уточняется, что операция обходится Вашингтону в 11,5 тысячи долларов в секунду, 41 666 667 долларов в час и один миллиард долларов в сутки.

Ранее газета The New York Times (NYT) писала, что из-за войны с Ираном у США может закончиться дорогостоящее оружие, а расходы на боевые действия варьируются от 25 до 35 миллиардов долларов. «Иран не только доказал, что готов дать отпор, но и обрушил на США и их региональных союзников целый шквал дешевых беспилотников», — говорилось в публикации.

