Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:08, 25 апреля 2026Путешествия

Режим ЧС ввели в российском регионе после смерти туристов

Цыденов: В районе горы Мунку-Сардык введен режим ЧС муниципального уровня
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: EMERCOM of Russia / Globallookpress.com

В Бурятии в районе горы Мунку-Сардык после смерти попавших под лавину туристов введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального уровня. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов в Telegram.

По его словам, доступ в район ограничен до 29 апреля. «Лавинная опасность сохраняется. Поручил спасателям провести дополнительное обследование маршрутов и оценить обстановку», — написал Цыденов, попросив отнестись к принятым мерам с пониманием.

Ранее сообщалось, что лавина накрыла незарегистрированную туристическую группу из семи человек. Троих человек обнаружили живыми, они выбрались из-под снежной массы самостоятельно. Один из трех туристов госпитализирован, еще двое находятся на амбулаторном лечении.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok