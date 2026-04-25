Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:10, 25 апреля 2026Россия

Россияне стали бросать работу в офисе ради разведения баранов и кур в деревне

Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ingram Publishing / Фотобанк Лори

Молодые россияне стали бросать работу в офисе ради того, чтобы переехать в деревню и стать фермером. О новом тренде рассказал Shot в Telegram.

Как сообщает издание, россияне в возрасте от 20 до 27 лет чаще стали переезжать из города в деревню, чтобы заняться сельским хозяйством. Уточняется, что молодые фермеры разводят коров, баранов, коз и кур. По данным Shot, чаще всего это происходит в Дагестане, Чувашии, Ставрополье и Астрахани.

Так, рассказало издание, 34-летний мужчина по имени Мурат из Ставропольского края начал заниматься сельским хозяйством после 12 лет работы в Федеральной службы исполнения наказаний. Россиянин стал разводить крупный рогатый скот, баранов и лошадей. При этом мясо Мурат продавать не планирует.

Другой собеседник издания, 22-летний Кирилл из Чувашии, разводит кроликов, кур, козлят и выращивает ягоды и фрукты. Кроме того, он учится в вузе на зоотехника.

Ранее телеведущий Джереми Кларксон рассказал, как принял роды у коровы. Кларксон признался, что после этого задумался о смене профессии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok