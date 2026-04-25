Россияне стали бросать работу в офисе ради разведения баранов и кур в деревне

Shot: Россияне в возрасте от 20 до 27 бросают работу в офисе ради фермерства

Молодые россияне стали бросать работу в офисе ради того, чтобы переехать в деревню и стать фермером. О новом тренде рассказал Shot в Telegram.

Как сообщает издание, россияне в возрасте от 20 до 27 лет чаще стали переезжать из города в деревню, чтобы заняться сельским хозяйством. Уточняется, что молодые фермеры разводят коров, баранов, коз и кур. По данным Shot, чаще всего это происходит в Дагестане, Чувашии, Ставрополье и Астрахани.

Так, рассказало издание, 34-летний мужчина по имени Мурат из Ставропольского края начал заниматься сельским хозяйством после 12 лет работы в Федеральной службы исполнения наказаний. Россиянин стал разводить крупный рогатый скот, баранов и лошадей. При этом мясо Мурат продавать не планирует.

Другой собеседник издания, 22-летний Кирилл из Чувашии, разводит кроликов, кур, козлят и выращивает ягоды и фрукты. Кроме того, он учится в вузе на зоотехника.

